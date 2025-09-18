Киберугрозы становятся новой формой «плохой компании» для молодежи
Понятие «плохая компания» заметно изменилось за последние десятилетия. Если раньше оно ассоциировалось с шумными дворовыми посиделками, то сегодня опасность всё чаще скрывается в интернете, отметили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
В онлайн-чатах и закрытых сообществах подростки могут столкнуться не с уличными «стрелками», а с арендой аккаунтов, мошенническими схемами, кражей данных и распространением вредоносных программ.
По статистике, в прошлом году в России каждое четвёртое преступление совершалось с использованием современных технологий. За последние четыре года число ИТ-преступлений выросло на 40%. Теперь киберпреступность становится одной из самых серьёзных угроз.
Главная особенность цифровых рисков в том, что они скрыты за экраном смартфона или компьютера. Подростки и дети могут быть вовлечены в такие сообщества, даже не выходя из дома. Родителям стоит объяснить детям правила цифровой безопасности и помочь критически воспринимать информацию, чтобы уберечь их от онлайн-угроз.
