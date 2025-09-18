Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках-«курьерах»
Мошенники стали часто использовать схему обмана, в которой выдают себя за курьеров. О том, как это работает, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Злоумышленники звонят гражданам, представляются курьерами и просят уточнить адрес для доставки посылки.
«Абонент мог при этом ничего не заказывать и даже не иметь регистрацию в каком-либо интернет-магазине. Лжекурьеров это не останавливает. Они прибегают к различным уловкам: играют на доверии к известным брендам, торопят собеседника, не давая ему подумать, а также часто упоминают личные данные жертвы, чтобы убедить в правдивости своей легенды», — отмечается в сообщении.В ходе разговора человеку на телефон приходит «код подтверждения доставки». Если назвать его мошеннику, он получит доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».
Эксперты напоминают, что настоящие курьеры никогда не звонят без оформления заказа, не просят передавать личные данные и не запрашивают в телефонном разговоре код из смс-сообщений.