Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках-«курьерах»

18 сентября 2025, 10:47

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники стали часто использовать схему обмана, в которой выдают себя за курьеров. О том, как это работает, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.





Злоумышленники звонят гражданам, представляются курьерами и просят уточнить адрес для доставки посылки.





«Абонент мог при этом ничего не заказывать и даже не иметь регистрацию в каком-либо интернет-магазине. Лжекурьеров это не останавливает. Они прибегают к различным уловкам: играют на доверии к известным брендам, торопят собеседника, не давая ему подумать, а также часто упоминают личные данные жертвы, чтобы убедить в правдивости своей легенды», — отмечается в сообщении.