Названы пять крупнейших мошенничеств в Подмосковье за август
В Главном управлении региональной безопасности Московской области выделили пять крупнейших мошенничеств в Подмосковье за август. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, обо всех этих схемах важно предупредить близких.
Балашихинская пенсионерка потеряла свыше 17,2 млн. рублей после многочисленных звонков от мошенников, выдававших себя за сотрудников Почты России, ФСБ и Центробанка. Они убедили женщину оформить кредит, снять деньги со всех счетов и перевести на счёт аферистов.
В Одинцове женщина-индивидуальный предприниматель стала жертвой жуликов, потеряв свыше 16,4 млн. рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками портала госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили её взять кредит, снять наличные, валюту и передать курьеру.
В Мытищах ещё одна пенсионерка отдала свыше 13,7 млн рублей людям, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они обманом заставили её обналичить деньги и передать якобы «на сохранение».
Жительница Орехово-Зуева передала мошенникам более 12,2 млн. рублей, поверив, что её деньги в опасности. Неизвестные собеседники тоже представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.
Безработная из Красногорска стала жертвой «сотрудников» Канала им. Москвы» и потеряла 11,8 млн. рублей. Подключив к мошеннической схеме якобы работников ФСБ, полиции и ЦБ, аферисты убедили жертву оформить несколько кредитов и перевести деньги на некий «специальный» счёт.
В разговоре с жительницами Дмитрова, Серпухова и Раменского мошенники представились сотрудниками службы по установке домофона, юридической компании и даже профессиональными криптотрейдерами.
Как отметили в ГУРБ, по всем преступлениям возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
