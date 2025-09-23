Кикбоксеры Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке мира WKF

23 сентября 2025, 17:32

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены успешно выступили на Кубке мира по кикбоксингу WKF, проходившем в Минске с 15 по 21 сентября. В их активе — два золота, одно серебро и две бронзы, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.