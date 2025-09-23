Кикбоксеры Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке мира WKF

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены успешно выступили на Кубке мира по кикбоксингу WKF, проходившем в Минске с 15 по 21 сентября. В их активе — два золота, одно серебро и две бронзы, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В женских соревнованиях Анна Черняева из Долгопрудного стала чемпионкой в дисциплине «К-1» (50 кг). Ее землячка Юлия Куценко завоевала серебро в «лоу-кике» (63,5 кг). Среди мужчин победителем в «лоу-кике» (63,5 кг) стал Борис Шикунов из Подольска. Бронзовые награды добыли Андрей Гросул из Истры («лоу-кик», 91+ кг) и Ростислав Варнавский из Мытищ («лоу-кик», 81 кг).
В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 24 стран. Россия была представлена 85 бойцами и заняла второе общекомандное место, завоевав 91 медаль, включая 45 золотых. В программу вошли дисциплины «К-1», «лоу-кик», «лайт-контакт», «кик-лайт» и сольные композиции.