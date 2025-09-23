Подмосковные рапиристки заняли весь пьедестал всероссийских соревнований
Фехтовальщицы из Московской области завоевали три медали первых в сезоне всероссийских юниорских соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«По итогам стартовых состязаний рапиристок представительницы региона заняли весь пьедестал почёта. Турнир выиграла Стефания Часовникова, серебро завоевала София Дзобаева, бронзу – Ирина Зорина», – рассказали в министерстве.Турнир прошёл в подмосковном Центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске. В нём участвовали 118 спортсменок.