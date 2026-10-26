Кикбоксёры из Подмосковья взяли семь наград на чемпионате мира

26 октября 2026, 14:05

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на чемпионате мира по кикбоксингу WKF. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в колумбийском городе Картахена. В них приняли участие 1 316 атлетов из 35 стран. Россияне впервые за пять лет выступали со своим флагом и гимном.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Анна Черняева из Долгопрудного, выступавшая в весовой категории до 50 кг в дисциплине лоу-кик, Маргарита Пучкова из Красногорска в весе до 50 кг в поинтфайтинге, Андрей Черняев из Долгопрудного (вес более 80 кг, кик-лайт), Иван Овсиенко из Истры (вес до 84 кг, поинтфайтинг), Ростислав Варнавский из Мытищ (вес до 71 кг, К-1) и Никита Морозов из Красногорска (вес до 64 кг, поинтфайтинг)», — говорится в сообщении.