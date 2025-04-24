Кикбоксёры из Подмосковья завоевали шесть медалей Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пять золотых и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на Кубке России по кикбоксингу в Омске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку сборной Московской области принесли Александр Росихин, Мария Мурзина, Борис Шикунов, Анталия Элехайзер и Захар Лапенков. А бронзовую награду выиграла Севда Омарова», — говорится в сообщении.Вместе с Кубком России в Омске проводились также всероссийские соревнования по кикбоксингу. На них представители Московской области выиграли две медали — золотую и серебряную. На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Данил Стрельцов, а второе место в своей категории заняла Елизавета Барановская.
Оба турнира были организованы на базе спорткомплекса «Омский велотрек».
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