Раскрыта зарплата Подъяпольского в ХК «Динамо»

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Голкипер Владислав Подъяпольский подписал новый контракт с московским ХК «Динамо». За два года 29-летний хоккеист заработает 110 млн рублей только в виде оклада.
Об этом стало известно Metaratings.ru.
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«23 апреля пресс-служба «бело-голубых» объявила о заключении нового контракта с вратарем. В декабре 2024 года он присоединился к «Динамо» и стал лучшим голкипером регулярного чемпионата по проценту отраженных бросков», — отмечает издание.За сезон 2024-2025 года Подъяпольский сыграл 42 матча и добился процента отраженных бросков в 93,8. Коэффициент надежности вратаря составляет 2,04.
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Данил Пономарев