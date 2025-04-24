Медина вернулся в общую группу «Спартака» и может сыграть с ЦСКА

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27-летний нападающий ФК «Спартак» Хесус Медина из Парагвая вернулся в общую тренировочную группу команды и даже может сыграть в матче с ЦСКА.
Об этом стало известно Metaratings.ru. Однако отмечается, что пока что вингер занимается с ограничениями по нагрузке. В связи с этим решение о включении его в заявку на дерби будут принимать ближе к игре.
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«Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года после перехода из ЦСКА. На счету игрока восемь голов и шесть результативных передач в 56 матчах за московскую команду», — говорится в материале.Напомним, «Спартак» будет играть с ЦСКА в субботу, 26 апреля. Красно-белые занимают третье место в таблице РПЛ с 50 баллами, армейцы — четвертое место и 48 очков.
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