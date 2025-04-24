Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Стала известна зарплата французского хоккеиста в ХК «Автомобилист»

Стала известна зарплата французского хоккеиста в ХК «Автомобилист»

Metaratings.ru: Стефан Да Коста заработает в «Автомобилисте» 150 млн за два года
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Французский нападающий Стефан Да Коста заключил новый двухлетний контракт с екатеринбургским ХК «Автомобилист».
Как стало известно Metaratings.ru, 35-летний француз сможет заработать 150 миллионов рублей за два года при учете бонусов.
«23 апреля пресс-служба екатеринбургского клуба объявила о новом двухлетнем контракте французского игрока. Да Коста выступает за «Автомобилист» с 2021 года», — отмечает издание.
Всего в этом сезоне француз принял участие в 66 играх, набрав 57 баллов. К тому же, Да Косту признали лучшим бомбардиром в команде.

Читайте также:

Агент Митьков: международная федерация по хоккею допустит РФ к Олимпиаде

Капитан сборной Латвии по хоккею выступил против допуска россиян к ОИ-2026

Комментатор Федотов: одна из главных проблем в РФ — непрофессионалы
#рф
#служба
#спорт
#хоккей
#зарплата
Раскрыта зарплата Подъяпольского в ХК «Динамо»
Голкипер Подъяпольский заработает 110 млн за два года в ХК «Динамо»
24 апреля 2025, 13:11

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Голкипер Владислав Подъяпольский подписал новый контракт с московским ХК «Динамо». За два года 29-летний хоккеист заработает 110 млн рублей только в виде оклада.
Об этом стало известно Metaratings.ru.
«23 апреля пресс-служба «бело-голубых» объявила о заключении нового контракта с вратарем. В декабре 2024 года он присоединился к «Динамо» и стал лучшим голкипером регулярного чемпионата по проценту отраженных бросков», — отмечает издание.
За сезон 2024-2025 года Подъяпольский сыграл 42 матча и добился процента отраженных бросков в 93,8. Коэффициент надежности вратаря составляет 2,04.

Читайте также:

Стала известна зарплата французского хоккеиста в ХК «Автомобилист»

Агент Митьков: международная федерация по хоккею допустит РФ к Олимпиаде

Капитан сборной Латвии по хоккею выступил против допуска россиян к ОИ-2026
#зарплата
#рф
#служба
#хоккей
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медина вернулся в общую группу «Спартака» и может сыграть с ЦСКА
24 апреля 2025, 13:09

Фото: iStock/gorodenkoff

27-летний нападающий ФК «Спартак» Хесус Медина из Парагвая вернулся в общую тренировочную группу команды и даже может сыграть в матче с ЦСКА.
Об этом стало известно Metaratings.ru. Однако отмечается, что пока что вингер занимается с ограничениями по нагрузке. В связи с этим решение о включении его в заявку на дерби будут принимать ближе к игре.
«Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года после перехода из ЦСКА. На счету игрока восемь голов и шесть результативных передач в 56 матчах за московскую команду», — говорится в материале.
Напомним, «Спартак» будет играть с ЦСКА в субботу, 26 апреля. Красно-белые занимают третье место в таблице РПЛ с 50 баллами, армейцы — четвертое место и 48 очков.

Читайте также:

«Потрясающий игрок»: напарник Дзюбы оценил его рекорд

Названа сильнейшая пара футболистов в РПЛ

Газизов остался доволен работой «Динамо» Мх на трансферном рынке
#спартак
#рпл
#спорт
#футбол
#игра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Потрясающий игрок»: напарник Дзюбы оценил его рекорд
Полузащитник «Акрона» Джаковац назвал Дзюбу потрясающим игроком
24 апреля 2025, 13:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитник ФК «Акрон» Ифет Джаковац оценил навыки своего напарника по тольяттинской команде — 36-летнего нападающего сборной России Артема Дзюбы и назвал его потрясающим игроком.
В беседе с Metaratings.ru футболист подчеркнул, что сам факт того, что Дзюба смог побить рекорд лучшего бомбардира в истории российского футбола — уже о многом говорит.
«Дзюба — потрясающий игрок. Безусловно, он очень важен для нас. Я знал, что он играет за «Акрон». Сам факт того, что он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, говорит о многом. Меня подкупило то, что он выступает за клуб, который существует лишь с 2018-го года», — поделился он.
Напомним, в начале марта Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром за всю историю российского футбола. Предыдущий рекорд — 233 гола — принадлежал Александру Кержакову.

Читайте также:

Названа сильнейшая пара футболистов в РПЛ

Руслан Пименов считает, что «Крыльям» уже грозит вылет из РПЛ

Газизов остался доволен работой «Динамо» Мх на трансферном рынке
#рекорд
#клуб
#футболист
#спорт
#игра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент Митьков: международная федерация по хоккею допустит РФ к Олимпиаде
23 апреля 2025, 01:20

Фото: iStock/JohnAlexandr

По информации спортивного агента Андрея Митькова, международная федерация по хоккею уже приняла решение о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Об этом Митьков написал в своем telegram-канале.
«Международная федерация хоккея УЖЕ приняла решение (или вот-вот примет, т.к. все согласовано) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Разговор у меня шел о мужской команде, но алгоритм — по прецеденту — должен затронуть и женскую», — пишет Митьков.

Агент отметил, что речь идет не просто о допуске спортсменов, а о выступлении хоккеистов под национальным флагом и остальными атрибутами. Официально информация пока не подтверждена.

Читайте также:

Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры

Малкин и Кросби сделали Овечкину дорогой подарок в честь его рекорда

Капитан сборной Латвии по хоккею выступил против допуска россиян к ОИ-2026
#информация
#игры
#олимпиада
#хоккей
#сборная россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа сильнейшая пара футболистов в РПЛ
Семшов: Пара Голенков-Комличенко — сильнейшая в РПЛ
22 апреля 2025, 14:13

Фото: iStock/matimix

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов заявил, что пара Егора Голенкова и Николая Комличенко — игроков «Ростова» — является сильнейшей в РПЛ.
Напомним, в прошедшем туре дончане обыграли «Факел» со счетом 2:0.

«"Ростов" вышел раскрепощенно, уверенно, сыграли в три центральных защитника, перестали играть от вратаря с этим розыгрышем, когда можно привезти себе. С другой стороны, когда впереди есть Голенков и Комличенко, есть риск сильно упростить игру — бей на них и успевай к подборам», — отметил Семшов в разговоре с «РБ Спорт».

Он также выразил мнение, что пара Голенков-Комличенко является сильнейшей в лиге по умению вести борьбу.

Сейчас «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Читайте также:

Руслан Пименов считает, что «Крыльям» уже грозит вылет из РПЛ

Газизов остался доволен работой «Динамо» Мх на трансферном рынке

Гонсалес: возвращение клубов РПЛ к еврокубкам было бы невероятным
#спорт
#мнение
#рпл
#ростов
Следите за нашими новостями
в удобном формате