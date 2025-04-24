Стала известна зарплата французского хоккеиста в ХК «Автомобилист»

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Французский нападающий Стефан Да Коста заключил новый двухлетний контракт с екатеринбургским ХК «Автомобилист».
Как стало известно Metaratings.ru, 35-летний француз сможет заработать 150 миллионов рублей за два года при учете бонусов.
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«23 апреля пресс-служба екатеринбургского клуба объявила о новом двухлетнем контракте французского игрока. Да Коста выступает за «Автомобилист» с 2021 года», — отмечает издание.Всего в этом сезоне француз принял участие в 66 играх, набрав 57 баллов. К тому же, Да Косту признали лучшим бомбардиром в команде.
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Данил Пономарев