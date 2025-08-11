Кинодеятелей из Подмосковья приглашают принять участие в премии «Герои большой страны»

11 августа 2025, 10:51

Фото: iStock/nicoletaionescu

Деятели киноиндустрии из Московской области могут подать заявку на участие в премии «Герои большой страны». Отправить проект необходимо до 25 сентября 2025 года, сообщают организаторы мероприятия.





Известно, что уже подано около 60 заявок на участие. В рамках премии представлены следующие номинации: «Герои защитники», «Герои СВО», «Герои науки и технологий», «Человек труда», «Герои семьи», «Герои воспитания» и «Герои — строители будущего», «История и смыслы», «Служение и честь», «Мечты о будущем» и другие. Также предусмотрены призы за режиссуру, лучший сценарий, за игровой фильм, сериал, короткий метр, за лучший анимационный и документальный проекты.



Всего в шорт-лист попадут 35 кинокартин. Жюри будет оценивать фильмы и сериалы, которые продвигают традиционные ценности, консолидируют общество, представляют положительный образ России, создают образы героев страны, формируют у зрителей ответственную жизненную позицию, раскрывают актуальные проблемы общества. Все проекты из шорт-листа будут продемонстрированы молодым людям, а их содержание и влияние на зрителей будет оценено с помощью научно-интегративных исследований.



«Это должно быть драматургически выверенное, современное с визуальной точки зрения, талантливое кино для широкой аудитории», — подчеркнул генеральный продюсер премии Михаил Чурбанов