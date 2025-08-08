В Подмосковье подготовили к зиме более 150 км магистральных газопроводов

08 августа 2025, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Подготовку газовой инфраструктуры к очередному отопительному сезону проводят в Подмосковье специалисты Мособлгаза. В настоящее время обследование провели на более чем 150 километрах магистральных газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Наибольший объём работ был проведёт в шести округах региона.





«Подготовка прошла во всех филиалах Мособлгаза. Больше всего работ выполнили в Павловском Посаде, Бронницах, Луховицах, Ступине, Клину и Кубинке Одинцовского городского округа», — отмечается в сообщении.