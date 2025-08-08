Достижения.рф

В Подмосковье подготовили к зиме более 150 км магистральных газопроводов

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Подготовку газовой инфраструктуры к очередному отопительному сезону проводят в Подмосковье специалисты Мособлгаза. В настоящее время обследование провели на более чем 150 километрах магистральных газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Наибольший объём работ был проведёт в шести округах региона.

«Подготовка прошла во всех филиалах Мособлгаза. Больше всего работ выполнили в Павловском Посаде, Бронницах, Луховицах, Ступине, Клину и Кубинке Одинцовского городского округа», — отмечается в сообщении.
Кроме того, специалисты капитально отремонтировали 24 здания пунктов редуцирования газа, установили свыше тысячи новых реперов и знаков для обозначения подземных коммуникаций, заменили более 1,2 тыс. газовых цокольных вводов, и проверили состояние более 290 пунктов редуцирования газа.

Все работы по подготовке газового хозяйства к осенне-зимнему сезону завершат до 10 сентября.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0