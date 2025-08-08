В Подмосковье подготовили к зиме более 150 км магистральных газопроводов
Подготовку газовой инфраструктуры к очередному отопительному сезону проводят в Подмосковье специалисты Мособлгаза. В настоящее время обследование провели на более чем 150 километрах магистральных газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Наибольший объём работ был проведёт в шести округах региона.
«Подготовка прошла во всех филиалах Мособлгаза. Больше всего работ выполнили в Павловском Посаде, Бронницах, Луховицах, Ступине, Клину и Кубинке Одинцовского городского округа», — отмечается в сообщении.Кроме того, специалисты капитально отремонтировали 24 здания пунктов редуцирования газа, установили свыше тысячи новых реперов и знаков для обозначения подземных коммуникаций, заменили более 1,2 тыс. газовых цокольных вводов, и проверили состояние более 290 пунктов редуцирования газа.
Все работы по подготовке газового хозяйства к осенне-зимнему сезону завершат до 10 сентября.