В Павловском Посаде наградили победителей детского чемпионата по футболу
Итоги окружного чемпионата по футболу 2025 года среди детей подвели в Павловском Посаде. Церемония награждения победителей состоялась на главной сцене городского парка культуры и отдыха в рамках фестиваля спорта «Победа». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Победителей чемпионата назвала замначальника Управления по культуре, спорту и работе с молодёжью Павлово-Посадского округа Алина Венгрина.
«В группе игроков 2017 года рождения победу одержала команда «Композит Синие». Лучшим игроком признан Никита Голубев из клуба «Композит», а лучшим вратарём — Семен Земнов из клуба «Париж», — говорится в сообщении.В группе 2015 года рождения победила команда «Юность», её членов признали также лучшим игроком (Ярослав Колпак) и лучшим вратарём (Артем Маслов).
Среди ребят 2013 года рождения чемпионом стала команда «Композит Зеленые», звание лучшего игрока получил Матвей Терешков из команды «Юность» и Макар Штаркин тоже из «Юности». А в группе 2011 года рождения первое место заняла электрогорская команда «Вымпел». Лучший игрок — Кирилл Васильев из «Вымпела», лучший вратарь — Максим Смолов и команды «Париж».