В Павловском Посаде наградили победителей детского чемпионата по футболу

11 августа 2025, 09:35

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Итоги окружного чемпионата по футболу 2025 года среди детей подвели в Павловском Посаде. Церемония награждения победителей состоялась на главной сцене городского парка культуры и отдыха в рамках фестиваля спорта «Победа». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Победителей чемпионата назвала замначальника Управления по культуре, спорту и работе с молодёжью Павлово-Посадского округа Алина Венгрина.





«В группе игроков 2017 года рождения победу одержала команда «Композит Синие». Лучшим игроком признан Никита Голубев из клуба «Композит», а лучшим вратарём — Семен Земнов из клуба «Париж», — говорится в сообщении.