Кинотеатр «Мир» из Шаховской попал в топ-50 лучших в России
Кинотеатр «Мир» из Шаховской в 2025 году занял 48-е место по кинопрокатным сборам в категории однозальников. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального округа со ссылкой на данные Фонда кино.
Всего в России представлено 1456 кинотеатров такого типа.
С начала года «Мир» посетили уже более 6500 человек. Это один из немногих однозальников, который напрямую, без посредников, сотрудничает с различными кинокомпаниями. Приоритет для кинотеатра – отечественное кино.
Помимо прокатной деятельности, кинотеатр проводит другие мероприятия – торжества, выдачу сертификатов детям участников СВО, встречи в рамках проекта «Активное долголетие». В здании есть аттракцион виртуальной реальности.
«Мир» стал центром притяжения не только для местных жителей, но и для жителей соседних округов
20 августа в кинотеатре отпразднуют юбилей – 10 лет со дня его реконструкции.
