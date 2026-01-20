Кинотеатр «Мир» из Шаховской попал в топ-50 лучших в России

20 января 2026, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба м. о. Шаховская

Кинотеатр «Мир» из Шаховской в 2025 году занял 48-е место по кинопрокатным сборам в категории однозальников. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального округа со ссылкой на данные Фонда кино.