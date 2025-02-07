Кирилл Григорьев назначен министром ЖКХ Московской области

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Кирилл Григорьев возглавил Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства. На этой должности он сменил Антона Велиховского, который занимал её с сентября 2023 года.
«За время многолетней работы в правительстве региона Кирилл Борисович зарекомендовал себя как высококвалифицированный профессионал. С 2014 года он курировал в Подмосковье отрасль потребительского рынка и услуг. За это время были кратно увеличены обороты цифровой торговли региона, реализованы крупные проекты на региональном и федеральном уровнях», – отметили в региональном ведомстве.Кроме того, Григорьев активно способствовал переводу услуг для бизнеса в электронный формат и внедрению механизмов искусственного интеллекта в ежедневную работу предприятий торговли. В периоды пандемии COVID-19 и начала спецоперации поддерживал не только Подмосковье, но и другие регионы России.
В мае прошлого года Кирилл Григорьев стал первым замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Отвечал за государственный жилищный надзор, лицензирование управляющих организаций, правовой блок, а также за надзорную деятельность, которую осуществляют более 320 инспекторов.
Григорьев способствовал оптимизации структуры и работы ведомства, запуску новых сервисов для жителей.
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Лора Луганская