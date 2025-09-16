Достижения.рф

Кирилл Григорьев стал наставником участника программы «Герои Подмосковья»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В мастерской управления «Сенеж» прошёл День наставника образовательной программы «Герои Подмосковья». Он собрал более 100 почётных гостей — ветеранов СВО, министров, глав муниципалитетов и депутатов, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



С приветственным словом к участникам обратилась вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев стал наставником одного из Героев программы. Он поделился опытом управленческой работы: рассказал о взаимодействии с командой, распределении ресурсов и постановке задач.

В поток программы «Герои Подмосковья» вошли участники СВО из Московской области, Краснодарского края, Запорожья, Калининграда, Свердловска и Смоленска, которые планируют строить карьеру в органах власти.

Ирина Паршина

