Зрителями «Интервидения» сможет стать половина населения Земли

16 сентября 2025, 16:32

оригинал Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Более 4 млрд 330 млн человек из 23 стран, артисты из которых примут участие в конкурсе «Интервидение», смогут стать его зрителями. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета музыкального конкурса Сергей Кириенко.







«Мы посмотрели список из 23 стран-участниц конкурса. В них проживают 4 млрд 334 млн человек. Это больше, чем половина населения земного шара. Это страны, представители которых будут участвовать в возрождённом «Интервидении». И эти 4 млрд 300 с лишним млн человек получат возможность посмотреть трансляцию», – отметил Кириенко.