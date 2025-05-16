Китай подарил Подмосковью усовершенствованный мусоровоз

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Усовершенствованный мусоровоз передал Китай Московской области в рамках тестового проекта по итогам рабочего визита в КНР делегации подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.
«Новый мусоровоз может вывезти за один рейс больше отходов, что позволяет сократить число ездок, установленный на машине грузоподъёмник на 5 тонн позволяет работать с разными типами отходов, а пневматическая подвеска и оптимальное расположение установки обеспечили улучшенную маневренность автомобиля. Это особенно важно в условиях плотной городской застройки и необходимости курсировать по дворам», — говорится в сообщении.Сейчас новый мусоровоз обслуживает городской округ Лобня.
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