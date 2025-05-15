Жителям Подмосковья предложили до конца месяца бесплатно вывезти ненужные вещи

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Бесплатно избавиться от ненужных вещей могут жители Московской области благодаря акции «Чистый дом», которая проходит в регионе с 1 по 31 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В рамках акции можно заказать бесплатный вывоз вещей, пригодных для использования, в том числе работающую бытовую технику, мебель, произведённую не позднее 2000 года, чистую одежду и обувь, а также игрушки, посуду и книги, собранные в мешки (минимальный объём для заказа составляет четыре мешка)», — говорится в сообщении.Для оформления заказа нужно подготовить ненужные вещи, сфотографировать их, оставить заявку и согласовать дату и время вывоза.
Подробная информация об акции размещена по ссылке.
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