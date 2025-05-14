В забеге «Чистый трейл-2025» в Сергиевом Посаде приняли участие около 250 человек

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Около 250 человек стали участниками спортивно-экологического забега «Чистый трейл-2025», организованного экоактивистами движения Sergiev Trail в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Участникам предлагалось пробежать дистанцию от 500 метров до десяти километров у Лесного озера и параллельно очистить территорию от мусора. Бегунам предоставили перчатки и мешки для сбора отходов, а потом вручили медали из переработанного пластика», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Следующий экологический забег состоится в Сергиево-Посадском округе 12 июля. Территорий выбран Копнинский лес в районе посёлка Семхоз. Принять участие в забеге смогут все желающие. Онлайн-регистрация открыта на сайте проекта Sergiev Trail.
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