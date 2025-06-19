Китайская компания откроет в «Есипове» завод деталей для сельхозтехники
Китайская компания ZXMM откроет в Подмосковье производство колёсных дисков для сельскохозяйственной техники. Соглашение о сотрудничестве в ходе ПМЭФ-2025 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель правления Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd Цуй Пин.
«Каждый год мы подписываем на Питерском форуме соглашения с иностранными партнёрами. В прошлом году встречались здесь с гендиректором китайской компании «Хуацзин», которая сейчас проектирует производство осевых агрегатов и подвесок у нас в «Есипово». В этом году у нас ещё одно соглашение с Китаем в машиностроении – выпуск дисков для сельхозтехники. Компания давно работает в России и является поставщиком для ростовского «Ростсельмаша», а теперь приняла решение о локализации. Производство разместится также в «Есипово», где у нас формируется машиностроительный кластер», – поделился планами Воробьёв.Губернатор рассказал, что компания ZXMM инвестирует в проект 2,2 млрд рублей, из них 1 млрд – на первом этапе. На предприятии создадут около 100 рабочих мест. В Подмосковье планируется ежегодно производить 140 тыс. единиц продукции, которая в том числе будет поставляться «Ростсельмашу» и Петербургскому тракторному заводу.
Всего в ИП «Есипово» планируют запустить четыре производственные линии. При изготовлении штампованных дисков для сельхозтехники, грузовиков, прицепов и автомобилей будут использовать отечественную сталь Новолипецкого металлургического комбината.
Головной завод китайской компании Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd расположен в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй.
«На заводе нашей компании ZXMM в Шицзячжуане мы производим более 2 тыс. разновидностей колёсных дисков для тракторов, комбайнов, дождевальных машин, прицепов для техники John Deere, XCMG, LOVOL, KUB и так далее. Его мощность – более 1 млн комплектов колёс в год. Мы рады, что правительство Московской области поддержало инициативу по запуску аналогичного производства в Подмосковье», – сказал председатель правления ZXMM Цуй Пин.Он назвал реализацию этого инвестпроекта ещё одним шагом к развитию партнёрских отношений между Россией и КНР.