Мобильный оператор Т2 повысит доступность связи для жителей Московской области

19 июня 2025, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Доступность сотовой связи для жителей Московской области повысится благодаря мобильному оператору Т2. Соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры на ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и гендиректор Т2 Антон Годовиков.





Провайдер будет применять в Подмосковье инновационные технологии и стандарты связи, внедрять новые цифровые сервисы.

«Многие процессы и в деловой сфере, и в повседневной жизни зависят от мобильной связи, в том числе госуслуги, которые жители получают в режиме онлайн через приложения в смартфоне. Наша задача – обеспечивать доступность и надёжность связи как в мегаполисах, так и на отдалённых территориях. Учитывая рост числа жителей Подмосковья, мы особенно заинтересованы в качественной инфраструктуре, широком покрытии и современных стандартах услуг», – отметил Воробьёв.

А. Воробьёв и А. Годовиков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО / Екатерина Агеева)



«Московская область – стратегически важный регион для Т2. Мы фиксируем ежегодный прирост трафика в Подмосковье на 20%. Это требует развития сети и внедрения лучших технологических решений. Жители Подмосковья, привыкшие к высокому качеству сервиса, должны пользоваться услугами Т2 в любой точке региона, включая спальные районы и дачные посёлки. Доступная мобильная связь – основа цифровизации. Уверен, что подписание меморандума с правительством Подмосковья поможет активной инвестиционной деятельности в регионе», – заявил Годовиков.