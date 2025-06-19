Подмосковье подписало соглашение с «МегаФоном» о сотрудничестве в ЖКХ и экологии
Компания «МегаФон» продолжит участвовать в подмосковных проектах по цифровизации в сфере ЖКХ и экомониторингу. Соглашения о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Мы внедряем цифровые технологии во все сферы жизни Подмосковья. Компания «МегаФон» нам в этом помогает (…) Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять экомониторинг, отслеживать через датчики температуру и давление на котельных. Кроме того, «МегаФон» поможет перевести на отечественное программное обеспечение областные предприятия ЖКХ», — сказал Андрей Воробьёв.Сейчас «МегаФон» обеспечивает работу 258 подмосковных постов экомониторинга, где ведётся проверка качества атмосферного воздуха. Компания также установила в 500 котельных региона «умные датчики», которые в онлайн-режиме передают информацию о температуре и давлении и подают сигналы при отклонении от нормы.
«Инициативы, успешно реализованные компанией в Московской области, являются крепким фундаментом для расширения нашего сотрудничества», — отметил Хачатур Помбухчан.Он добавил, что следующим этапом взаимодействия «МегаФона» и правительства региона станет внедрение существенно более сложных решений, которые помогут выстроить в Подмосковье устойчивую цифровую экономику.