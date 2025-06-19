Подмосковье подписало соглашение с «МегаФоном» о сотрудничестве в ЖКХ и экологии

19 июня 2025, 14:29

оригинал Андрей Воробьёв и Хачатур Помбухчан (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Компания «МегаФон» продолжит участвовать в подмосковных проектах по цифровизации в сфере ЖКХ и экомониторингу. Соглашения о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.







«Мы внедряем цифровые технологии во все сферы жизни Подмосковья. Компания «МегаФон» нам в этом помогает (…) Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять экомониторинг, отслеживать через датчики температуру и давление на котельных. Кроме того, «МегаФон» поможет перевести на отечественное программное обеспечение областные предприятия ЖКХ», — сказал Андрей Воробьёв.

«Инициативы, успешно реализованные компанией в Московской области, являются крепким фундаментом для расширения нашего сотрудничества», — отметил Хачатур Помбухчан.