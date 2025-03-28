Во Дворце Ирины Винер прошли соревнования по кёкусинкан «Кубок Наций»

Фото: istockphoto / FOTOKITA
9 марта 2025 года во Дворце Ирины Винер состоялись международные соревнования по кёкусинкан «Кубок Наций». Турнир получил официальный статус и был включён в единый календарный план Министерства спорта РФ.
Соревнования организованы Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга» в рамках проекта «Объединение. Развитие. Спорт», направленного на сохранение общечеловеческих ценностей и развитие детско-юношеского спорта, сообщает пресс-служба организации.
В турнире приняли участие около 2000 спортсменов из 26 стран мира и 21 региона. В рамках проекта оргкомитет «Кубка Наций» запустил рубрику «Имена», рассказывающую об успешных спортсменах.
Читайте также:
Биатлонистка из Московской области завоевала серебро чемпионата России
Подмосковная сноубордистка Артюхова завоевала Кубок России
Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 29 и 30 марта
В турнире приняли участие около 2000 спортсменов из 26 стран мира и 21 региона. В рамках проекта оргкомитет «Кубка Наций» запустил рубрику «Имена», рассказывающую об успешных спортсменах.
Читайте также:
Биатлонистка из Московской области завоевала серебро чемпионата России
Подмосковная сноубордистка Артюхова завоевала Кубок России
Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 29 и 30 марта
Дайана Хусинова