Организаторы открыли регистрацию на юбилейный «Гагаринский забег»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 1 тыс. участников выйдут на старт юбилейного «Гагаринского забега», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Одно из старейших беговых событий Подмосковья пройдёт 19 апреля в Звёздном городке.
Забег посвящён первому полёту человека в космос, он объединяет спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков России. В этом году соревнования состоятся в 55-ый раз и откроют беговой сезон в регионе.
Приём заявок стартовал 28 марта на сайте мероприятия. Онлайн-регистрация завершится 2 апреля в 21 час по московскому времени или по достижении лимита.
Подробнее об условиях участия в юбилейном «Гагаринском забеге» можно узнать на сайте.
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Приём заявок стартовал 28 марта на сайте мероприятия. Онлайн-регистрация завершится 2 апреля в 21 час по московскому времени или по достижении лимита.
«По традиции для участников подготовят пять дистанций: 300 м, 1, 5, 10 и 21,1 км. Маршрут забега будет проложен по кругу. Каждый спортсмен получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража и брендированную футболку, а на финише – медаль. Участвовать в забеге могут все желающие от 6 лет, прошедшие регистрацию. Для участия несовершеннолетних спортсменов необходима справка от родителей», – рассказали в министерстве.Помимо соревнований, для болельщиков и гостей забега организуют фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Для посетителей в Доме космонавтов откроют музей Центра подготовки космонавтов. Там можно ознакомиться с историей покорения космоса со времён первого полета Юрия Гагарина вплоть до наших дней.
Подробнее об условиях участия в юбилейном «Гагаринском забеге» можно узнать на сайте.
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Лора Луганская