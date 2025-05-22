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Китайский производитель деталей начнёт строить завод в Подмосковье в июне

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Китайская компания «Хуацзин» по производству деталей для грузовой прицепной техники начнёт строительство своего завода в Московской области в июне. Такой срок назвала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, выступая в Мособлдуме на правительственном часе.
«Большой проект из Китая реализуется в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском – производство осей для тяжёлой прицепной техники. Будем надеяться, что получится. Начало строительства запланировано на июнь этого года», – отметила Зиновьева.
Китайская компания получила разрешение на строительство завода в городском округе Солнечногорск в январе. Объем инвестиций в проект оценивался в 5 млрд рублей.

«Хуацзин» производит детали для прицепов и полуприцепов. У компании есть два завода в Китае, а также сборочные линии в Индии, Африке и Саудовской Аравии.

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Разрешение на бесплатную парковку на РПГУ оформили 1,6 тыс. многодетных семей Подмосковья
Разрешение на бесплатную парковку на РПГУ оформили 1,6 тыс. многодетных
22 мая 2025, 22:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Более 1,6 тыс. подмосковных многодетных семей оформили разрешение на бесплатную парковку на региональном портале госуслуг Московской области. Платные парковки расположены в 13 городах региона, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Самое большое количество полученных разрешений зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском – более 190 семей, Богородском – свыше 180, Мытищах – около 160, Сергиево-Посадском – порядка 150, а также в Подольске – примерно 100», – рассказали в ведомстве.
Оформить льготное парковочное разрешения многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется.

После получения льготного разрешения доступна бесплатная стоянка на платных парковках на муниципальных и региональных дорогах в Видном, Дзержинском, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

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В Щёлкове запустили производство удобрений с роботизированными комплексами
22 мая 2025, 22:33

Фото: iStock / Zbynek Pospisil

В Щёлкове заработал цех по производству жидких удобрений с микро-, мезо- и макроэлементами для листовых и корневых подкормок сельхозкультур. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Цех запустил один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян АО «Щёлково Агрохим». Новая производственная площадка увеличит мощность предприятия и значительно укрепит позиции компании на аграрном рынке.
«В запуск цеха площадью 2 тыс. кв. м. компания инвестировала около 400 млн рублей. Цех оснащён полностью автоматизированными линиями. За год там смогут производить 15 тыс. тонн продукции. Это собственные инновационные разработки компании по управлению урожайностью. За счёт запуска нового цеха будет создано около 60 рабочих мест, в том числе для химиков, технологов и инженеров», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Главная особенность нового цеха – использование роботизированных комплексов. Это позволит повысить точность процессов и снизить влияние человеческого фактора.

Предприятие «Щёлково Агрохим» более 26 лет производит химические средства защиты растений и семян. В ассортименте – свыше 180 наименований продукции.

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Команда подмосковных ветеранов выиграла международную Спартакиаду
22 мая 2025, 22:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная ветеранов спорта Московской области заняла первое место в командном зачёте XI международной Спартакиады. Соревнования проходили в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Участники состязались в семи видах спорта. Первое место в соревнованиях по шахматам у мужчин занял Аркадий Вуль из Мытищ. У женщин Татьяна Богумил из Реутова заняла второе место. В турнире по шашкам победу праздновала Наталья Колесникова из Электростали. В настольном теннисе не было равных представительнице Дубны Инне Тихомировой. Её земляк Александр Калошин стал вторым. Также серебро завоевал бильярдист из Красногорска Александр Демакин», – говорится в сообщении.
Соревнования среди ветеранов организаций физической культуры и спорта были посвящены Дню независимости Белоруссии и проходили в Новополоцке Витебской области.

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Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с дикой лисой
22 мая 2025, 22:01

Фото: iStock / flownaksala

Дикие лисицы представляют угрозу для людей и домашних животных, так как переносят бешенство. Увидев этого дикого зверя, нужно соблюдать осторожности, предупредили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Бешенство – смертельно опасный вирус, поражающий нервную систему. Заражённая лиса может вести себя агрессивно или, напротив, проявлять нехарактерное дружелюбие. Поэтому держитесь от неё на безопасном расстоянии – не менее 10 м. Не кормите и не трогайте лису. Даже если животное кажется безобидным, оно может быть заражено. Не убегайте, так как резкие движения провоцируют нападение. Отходите медленно, не поворачиваясь к зверю спиной», – сказали в ведомстве.
Увидев лесу, следует сообщить об этом по номеру 112, обозначив локацию. Диспетчеры свяжутся с компетентными госорганами, которые примут меры.

В случае отстрела опасного животного Госветслужба исследует биоматериал на инфекционное заболевание. Если бешенство подтвердится, будут приняты меры по контролю за распространением инфекции, введён карантин на неблагополучных территориях.

В министерстве напомнили, что в местах обитания диких животных специалисты раскладывают оральную вакцину. Это помогает сдерживать распространение вируса. Заметив такую приманку во время прогулки по лесу, трогать её и не нужно. Нельзя также подпускать к ней домашних животных.

По данным регионального Минсельхозпрода, в прошлом году в Московской области зафиксировали 14 случаев заболевания.

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В Подмосковье проведут более 4 тыс. мероприятий проекта «Лето в библиотеке»
22 мая 2025, 21:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во всех подмосковных муниципалитетах с 1 июня по 30 августа будут проводиться мероприятия проекта «Лето в библиотеке». В нём примут участие более 500 летних читальных залов под открытым небом, организованных в парках и скверах, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Библиотеки Подмосковья вместе с летними школьными лагерями и творческими лагерями при культурно-досуговых учреждениях региона запланировали для читателей мастер-классы и творческие конкурсы, турниры по настольным играм, представления, лекции и выставки книжных новинок. Всего будет проведено более 4 тыс. мероприятий. На открытых площадках будут выдавать книги, проводить мастер-классы, конкурсы, концерты, встречи с писателями и многое другое», – рассказали в министерстве.
Как напомнили в министерстве, проект «Лето в библиотеке» ежегодно реализуется с 2022-го совместно с Московской губернской библиотекой.

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