Китайский производитель деталей начнёт строить завод в Подмосковье в июне

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Китайская компания «Хуацзин» по производству деталей для грузовой прицепной техники начнёт строительство своего завода в Московской области в июне. Такой срок назвала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, выступая в Мособлдуме на правительственном часе.
«Большой проект из Китая реализуется в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском – производство осей для тяжёлой прицепной техники. Будем надеяться, что получится. Начало строительства запланировано на июнь этого года», – отметила Зиновьева.Китайская компания получила разрешение на строительство завода в городском округе Солнечногорск в январе. Объем инвестиций в проект оценивался в 5 млрд рублей.
«Хуацзин» производит детали для прицепов и полуприцепов. У компании есть два завода в Китае, а также сборочные линии в Индии, Африке и Саудовской Аравии.
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Лора Луганская