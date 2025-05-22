Региональную поддержку в 2025 году получат 2,5 тыс. малых и средних предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
На поддержку малого и среднего бизнеса в Московской области в этом году выделено более 9 млрд рублей. Таким данными на правительственном часе в Мособлдуме поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём поддержки, который в 2025 году смогут получить подмосковные субъекты МСП, превысит 9 млрд рублей. Это как прямая финансовая поддержка, – например, в виде льготных займов, так и косвенная, – например, поручительства регионального гарантийного фонда, которые позволят предприятиям привлечь финансирование. Получателями поддержки станут около 2,5 тыс. малых и средних предприятий региона», – рассказала Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, в рамках региональной поддержки МСП в этом году доступны программы субсидирования, микрозаймы, поручительства и льготные кредиты.
Узнать о поддержке бизнеса можно на Инвестиционном портале Московской области.
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Как напомнили в министерстве, в рамках региональной поддержки МСП в этом году доступны программы субсидирования, микрозаймы, поручительства и льготные кредиты.
Узнать о поддержке бизнеса можно на Инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская