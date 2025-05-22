В Щёлкове запустили производство удобрений с роботизированными комплексами

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В Щёлкове заработал цех по производству жидких удобрений с микро-, мезо- и макроэлементами для листовых и корневых подкормок сельхозкультур. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Цех запустил один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян АО «Щёлково Агрохим». Новая производственная площадка увеличит мощность предприятия и значительно укрепит позиции компании на аграрном рынке.
Предприятие «Щёлково Агрохим» более 26 лет производит химические средства защиты растений и семян. В ассортименте – свыше 180 наименований продукции.
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«В запуск цеха площадью 2 тыс. кв. м. компания инвестировала около 400 млн рублей. Цех оснащён полностью автоматизированными линиями. За год там смогут производить 15 тыс. тонн продукции. Это собственные инновационные разработки компании по управлению урожайностью. За счёт запуска нового цеха будет создано около 60 рабочих мест, в том числе для химиков, технологов и инженеров», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Главная особенность нового цеха – использование роботизированных комплексов. Это позволит повысить точность процессов и снизить влияние человеческого фактора.
Предприятие «Щёлково Агрохим» более 26 лет производит химические средства защиты растений и семян. В ассортименте – свыше 180 наименований продукции.
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Лора Луганская