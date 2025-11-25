Китайский производитель электротехники построит первый завод в Подмосковье

25 ноября 2025, 16:46

оригинал Фото: CHINT Russia

Крупнейший китайский производитель электрооборудования CHINT откроет первый завод в России на территории Московской области. Площадка начнёт работу в первой половине будущего года, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания разместит производство на территории завода «Микропровод» в Подольске. Первоначальные инвестиции оценивают в 100 млн рублей. На предприятии создадут не менее 10 рабочих мест.

«На первом этапе годовой объём выпуска продукции составит порядка 600 единиц. Со временем компания планирует увеличить как вложения в площадку, так и штат сотрудников», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В 2022 году мы не ушли из России, приняли вызов и продолжили помогать развитию российской экономики. Теперь открываем первое производство в Московской области, так как основная часть наших заказчиков находится в этом регионе. Открытие завода вносит вклад в технологический суверенитет страны», – сказал гендиректор CHINT в России Хан Су.