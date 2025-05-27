Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания Chengtong International провела в Международном торговом центре «Гринвуд» в Красногорске презентацию инвестиционного потенциала Московской области для представителей китайского бизнеса. Мероприятие проходило в рамках развития двустороннего сотрудничества между Россией и КНР, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На презентации обсуждали инвестиционный климат региона, потенциал сотрудничества и меры господдержки. Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов перечислил главные конкурентные преимущества региона. Будучи крупным экономическим центром России, Подмосковье каждый год привлекает инвестиции в объёме до 22 млрд долларов, располагает передовой индустриальной инфраструктурой и обеспечивает бизнесу, в том числе иностранным инвесторам, комплексные меры поддержки», – отметили в министерстве.Там отметили, что представители подмосковного правительства подробно рассказали об инвестиционных преференциях для бизнеса. Это налоговые льготы, предоставление земельных участков, субсидий на покупку оборудования, поддержка в развитии экспорта. Помимо этого, речь шла об успешной реализации китайских проектов в регионе.
Представители бизнеса, присутствовавшие на встрече, активно интересовались политикой региона в отношении иностранного бизнеса.
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Лора Луганская