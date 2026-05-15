Китайскому бизнесу представили инвестиционный потенциал Московской области
Инвесторам из Китая продемонстрировали инвестиционный потенциал Московской области. КНР – один из главных партнёров Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Мероприятие прошло в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске.
«Встреча с нашими китайскими партнёрами неслучайно проходит именно на этой площадке. Подмосковье – один из якорных регионов для китайских компаний в России, а «Гринвуд» – одна из крупнейших точек локализации. На территории бизнес-парка работает около 170 китайских компаний, а всего – более 400 резидентов из 14 стран», – уточнила Зиновьева.Зампред отметила, что в регионе реализуют крупные инвестпроекты с участием инвесторов из Китая. В числе самых значимых – терминально-логистический центр «Белый раст» в Дмитровском городском округе и транспортно-логистический центр «Селятино» в Наро-Фоминске. Сегодня эти площадки являются наиболее быстрыми способами доставки товаров из Подмосковья в Китай и из Китая в Россию.
Кроме того, по словам Зиновьевой, на Московскую область приходится значительная доля товарооборота России и КНР.