Достижения.рф

Китайскому бизнесу представили инвестиционный потенциал Московской области

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Инвесторам из Китая продемонстрировали инвестиционный потенциал Московской области. КНР – один из главных партнёров Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.



Мероприятие прошло в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске.

«Встреча с нашими китайскими партнёрами неслучайно проходит именно на этой площадке. Подмосковье – один из якорных регионов для китайских компаний в России, а «Гринвуд» – одна из крупнейших точек локализации. На территории бизнес-парка работает около 170 китайских компаний, а всего – более 400 резидентов из 14 стран», – уточнила Зиновьева.
Зампред отметила, что в регионе реализуют крупные инвестпроекты с участием инвесторов из Китая. В числе самых значимых – терминально-логистический центр «Белый раст» в Дмитровском городском округе и транспортно-логистический центр «Селятино» в Наро-Фоминске. Сегодня эти площадки являются наиболее быстрыми способами доставки товаров из Подмосковья в Китай и из Китая в Россию.

Кроме того, по словам Зиновьевой, на Московскую область приходится значительная доля товарооборота России и КНР.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0