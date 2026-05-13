В Подмосковье разрабатывают две новые меры поддержки роботизации

13 мая 2026, 19:59

В Московской области запускают новые меры поддержки для стимулирования спроса на отечественных роботов. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, выступая на открытии 26-й отраслевой выставки «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2026».





По её словам, две новые меры поддержки могут запустить уже во втором квартале этого года. Они затронут налогообложение компаний, реализующих инвестпроекты с внедрением робототехнических решений.

«Первая мера – инвестиционный налоговый вычет. Она поддержит крупные проекты с роботизированными решениями, где объём инвестиций за последний год составил не менее 200 млн рублей. Программа предполагает возможность списания до 90% инвестиций в основные средства за счёт льготы в части регионального налога и до 10% – за счёт льготы в части федерального», – отметила Зиновьева.