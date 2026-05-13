В Подмосковье разрабатывают две новые меры поддержки роботизации
В Московской области запускают новые меры поддержки для стимулирования спроса на отечественных роботов. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, выступая на открытии 26-й отраслевой выставки «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2026».
По её словам, две новые меры поддержки могут запустить уже во втором квартале этого года. Они затронут налогообложение компаний, реализующих инвестпроекты с внедрением робототехнических решений.
«Первая мера – инвестиционный налоговый вычет. Она поддержит крупные проекты с роботизированными решениями, где объём инвестиций за последний год составил не менее 200 млн рублей. Программа предполагает возможность списания до 90% инвестиций в основные средства за счёт льготы в части регионального налога и до 10% – за счёт льготы в части федерального», – отметила Зиновьева.Вторая мера – льгота по налогу на имущество, которая позволит обнулить этот показатель на три года для проектов с минимальным объёмом инвестиций в размере 50 млн рублей. Сейчас дорабатываются детали программ.
Как напомнили в Мининвесте Подмосковья, в Московской области уже запущены две региональные программы для производителей роботов. Это льготная аренда и субсидия при строительстве собственных заводов по производству роботов.