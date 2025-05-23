Клинчанин стал двукратным победителем Первенства России по кикбоксингу

Видео: администрация г.о. Клин
Первенство России по кикбоксингу состоялось в подмосковном Наро-Фоминске в период с 18 по 22 мая. Как рассказали в администрации городского округа, победителем стал клинчанин Даниил Рогов. Спортсмен выстоял в четырех сложных боях и стал двукратным победителем Первенства страны по кикбоксингу.
«Вторая победа Даниила Рогова еще раз доказывает, что наши ребята имеют невероятную волю к победе», — сказал директор спортивного комплекса «Клинский» Артём Горовецкий.Отмечена жесточайшая конкуренция. В Наро-Фоминск приехали свыше 1.5 тысячи сильнейших бойцов со всех регионов России. Клуб «Атлант» спорткомплекса «Клинский» в составе сборной Московской области представили четыре участника: Даниил Рогов, Дарья Мамей, Владислав Аликбаров, Иван Яковлев.
Дарья Мамей уступила в финале спортсменке из Алтайского края, завоевав серебро. Владислав Аликбаров уступил в 1/8 финала спортсмену из Ингушетии. Иван Яковлев уверенно вел бой два раунда, но в третьем уступил спортсмену из Петербурга, т.к. получил травму.
Все участники показали себя достойно, представляя округ на Всероссийском уровне.
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