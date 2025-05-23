Марафон «Формула активного долголетия» собрал более 1000 пенсионеров Подмосковья

Фото: Министерство социального развития Московской области
В подмосковном парке «200 лет Егорьевску» состоялся областной спортивный марафон «Формула активного долголетия». В мероприятии приняли участие более 1000 представителей старшего поколения из 48 муниципалитетов региона, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Фото: Министерство социального развития Московской области
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Дайана Хусинова