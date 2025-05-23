Марафон «Формула активного долголетия» собрал более 1000 пенсионеров Подмосковья

Первенство России по кикбоксингу состоялось в подмосковном Наро-Фоминске в период с 18 по 22 мая. Как рассказали в администрации городского округа, победителем стал клинчанин Даниил Рогов. Спортсмен выстоял в четырех сложных боях и стал двукратным победителем Первенства страны по кикбоксингу.