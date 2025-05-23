Тхэквондисты из Лобни завоевали золото на международном турнире

Фото: администрация г.о. Лобня
В международных соревнованиях «Кубок стихии земли» поучаствовали воспитанники лобненского клуба единоборств «Центр-восток». В администрации городского округа уточнили, что юные спортсмены взяли два золота, четыре серебра и одну бронзу. Победителями турнира стали Савва Хон и Вероника Макеева из Лобни. Ребят тренировал наставник Евгений Лим.
Серебряные награды завоевали их одноклубники Александр и Арина Черновы, Татьяна Косяева и Артем Генералов. Их тренировал Евгений Лим, Александр Хон и Татьяна Косяева. А бронзу получила Мария Хон, тренирующаяся под руководством Татьяны Косяевой.
В Лобне активно развивается спорт и физкультурное движение. Здесь работают 18 спортивных бюджетных секций. Воспитанники показывают высокие результаты на различных турнирах. Одним из самых популярных направлений являются восточные единоборства.
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В Лобне активно развивается спорт и физкультурное движение. Здесь работают 18 спортивных бюджетных секций. Воспитанники показывают высокие результаты на различных турнирах. Одним из самых популярных направлений являются восточные единоборства.
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Никита Кротов