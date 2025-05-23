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Тхэквондисты из Лобни завоевали золото на международном турнире

Фото: администрация г.о. Лобня

Фото: администрация г.о. Лобня

В международных соревнованиях «Кубок стихии земли» поучаствовали воспитанники лобненского клуба единоборств «Центр-восток». В администрации городского округа уточнили, что юные спортсмены взяли два золота, четыре серебра и одну бронзу. Победителями турнира стали Савва Хон и Вероника Макеева из Лобни. Ребят тренировал наставник Евгений Лим.
Серебряные награды завоевали их одноклубники Александр и Арина Черновы, Татьяна Косяева и Артем Генералов. Их тренировал Евгений Лим, Александр Хон и Татьяна Косяева. А бронзу получила Мария Хон, тренирующаяся под руководством Татьяны Косяевой.

В Лобне активно развивается спорт и физкультурное движение. Здесь работают 18 спортивных бюджетных секций. Воспитанники показывают высокие результаты на различных турнирах. Одним из самых популярных направлений являются восточные единоборства.

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Клинчанин стал двукратным победителем Первенства России по кикбоксингу
23 мая 2025, 12:02

Фото: администрация г.о. Лобня

Первенство России по кикбоксингу состоялось в подмосковном Наро-Фоминске в период с 18 по 22 мая. Как рассказали в администрации городского округа, победителем стал клинчанин Даниил Рогов. Спортсмен выстоял в четырех сложных боях и стал двукратным победителем Первенства страны по кикбоксингу.
«Вторая победа Даниила Рогова еще раз доказывает, что наши ребята имеют невероятную волю к победе», — сказал директор спортивного комплекса «Клинский» Артём Горовецкий.
Отмечена жесточайшая конкуренция. В Наро-Фоминск приехали свыше 1.5 тысячи сильнейших бойцов со всех регионов России. Клуб «Атлант» спорткомплекса «Клинский» в составе сборной Московской области представили четыре участника: Даниил Рогов, Дарья Мамей, Владислав Аликбаров, Иван Яковлев.

Дарья Мамей уступила в финале спортсменке из Алтайского края, завоевав серебро. Владислав Аликбаров уступил в 1/8 финала спортсмену из Ингушетии. Иван Яковлев уверенно вел бой два раунда, но в третьем уступил спортсмену из Петербурга, т.к. получил травму.

Все участники показали себя достойно, представляя округ на Всероссийском уровне.

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#мир
#россия
#спорт
#подмосковье
#наро-фоминск
#новости
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С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей
23 мая 2025, 12:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье для всех новорождённых выполняется расширенный неонатальный скрининг. В рамках обследования проверяют 36 генетических заболеваний. Среди них детская спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и другие ​заболевания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболеваний, а значит вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что с начала текущего года почти 25 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг. В результате у 28 малышей были диагностированы генетические заболевания на ранней стадии.

Такое исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При обнаружении каких-либо отклонений от стандартных показателей, с родителями связывается специалист медицинского учреждения.

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#заболевания
#минздрав мо
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Марафон «Формула активного долголетия» собрал более 1000 пенсионеров Подмосковья
23 мая 2025, 11:51

Фото: Министерство социального развития Московской области

В подмосковном парке «200 лет Егорьевску» состоялся областной спортивный марафон «Формула активного долголетия». В мероприятии приняли участие более 1000 представителей старшего поколения из 48 муниципалитетов региона, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Участники вновь продемонстрировали, что основа активного долголетия — это здоровье, движение и позитивный настрой. Именно эти принципы легли в основу программы марафона, организованного специалистами Егорьевского социального центра.

На территории парка работали разнообразные спортивные и развлекательные площадки. Гостям были предложены занятия степ-аэробикой, йогой, участие в танцевальном флешмобе, командные игры, турниры по настольному теннису и шахматам. Одним из ярких эпизодов стали заезды на велотрайках, добавившие мероприятию динамики.

Официальный старт скандинавской ходьбе дал почётный гость марафона — чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта Альберт Гаврилов. Участники прошли маршрут, посвящённый годовщине Великой Победы.

Фото: Министерство социального развития Московской области

На отдельной площадке — «Линия здоровья» — все желающие могли пройти экспресс-диагностику и получить консультации специалистов. Особое внимание участников привлекла утренняя разминка, которую провёл мастер восточных боевых искусств и автор комплекса дыхательных и физических упражнений Владимир Плетнёв.

В министерстве напомнили, что принять участие в проекте «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет при наличии постоянной регистрации в Московской области. Подробности доступны на портале dolgoletie.mosreg.ru.

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#подмосковье
#движение
#активное долголетие
#здоровье
#минсоцразвития мо
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Нарколог Холдил объяснил, почему курильщики сильнее остальных подвержены стрессу
23 мая 2025, 11:34

Фото: istockphoto / MarcBruxelle

Длительный стресс представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, постепенно разрушая организм. Несмотря на это, многие курильщики ошибочно полагают, что курение помогает справиться с нервным напряжением. Почему это не так — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Организм человека способен справляться с кратковременными стрессами, но при длительных или хронических нагрузках такой естественной защиты не хватает.

«Современному человеку порой трудно справиться с тревогой и ему кажется, что курение поможет расслабиться и отключиться от стрессовых ситуаций. Однако в действительности происходит в точности до наоборот. Никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола — так называемого гормона стресса», — отметил специалист.

Таким образом, возникает порочный круг: человек испытывает тревогу и пытается успокоиться с помощью курения, но на самом деле только усиливает своё стрессовое состояние, подчеркнул Холдин.

Он также добавил, что для снижения уровня кортизола и общего стресса существуют более эффективные и безопасные способы. Среди них:

  • регулярные прогулки;
  • умеренные физические нагрузки;
  • качественный сон;
  • освоение техник саморегуляции.
С 19 по 25 мая в России проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

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#курение
#нарколог
#здоровье
#привычки
#стресс
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В Наро-Фоминске состоялся выездной приём администрации округа
23 мая 2025, 11:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

21 мая в Центральном дворце культуры «Звезда» прошёл выездной приём администрации Наро-Фоминского городского округа. Участниками встречи стали председатели Советов многоквартирных домов, которые обсудили с руководством округа актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности жилых территорий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Во время встречи к главе округа Роману Шамнэ обратилась жительница Апрелевки с просьбой построить детскую площадку между корпусами домов на улице Парковая. Представитель территориального управления Апрелевка сообщил, что объект включён в программу губернатора Московской области и будет построен до конца августа. По поручению главы округа, все игровые элементы площадки будут согласованы с жителями.

Также в ходе встречи представители администрации и депутатского корпуса призвали жителей активнее участвовать в решении общедомовых вопросов, особенно касающихся противоречий между интересами автовладельцев и пешеходов — вопросами обустройства парковочных мест, озеленения и благоустройства дворов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Ассоциация председателей Советов многоквартирных домов продолжает выполнять важную миссию по взаимодействию жителей с органами власти, обеспечивая диалог, поддержку и координацию на местах.

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#администрация
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