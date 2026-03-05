В МФЦ Лобни проведут детский мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта
Мастер-класс для юных жителей Лобни проведут в местном офисе «Мои документы» в пятницу, 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ребята под руководством сотрудников МФЦ научатся делать оригинальные праздничные поделки.
«Такие мероприятия — это прекрасная возможность для детей выразить свои чувства через творчество, а для нас — ещё раз напомнить, как важна забота и внимание друг к другу», — сказала директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук.На мастер-класс приглашаются все желающие. Занятие будет проходить в офисе, расположенном по адресу: улица Ленина, дом №21. Начало в 15:00.
