В Серпухове восстановили аллею Героев Советского Союза
Аллею 34 Героев Советского Союза — уроженцев Серпухова восстановили в городском парке «Питомник». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работу провели 8 мая в рамках всероссийской акции «Сад памяти».
«В посадках приняли участие глава округа Серпухов Алексей Шимко, члены местного Совета депутатов, представители силовых структур, молодогвардейцы и неравнодушные местные жители», — говорится в сообщении.Теперь на аллее растут несколько десятков туй. Но восстановление ещё не закончено: в ближайшие месяцы здесь продолжат работы, чтобы ко Дню города каждое из 34 имён героев получило живое символическое обозначение.
Акция «Сад памяти» проводится в Московской области с 2013 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках партийного проекта «Единой России».