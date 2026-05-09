В парке Домодедова организовали трансляцию Парада Победы
Трансляцию Парада Победы на Красной площади устроили в домодедовском парке «Ёлочки». Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Эдуард Стратонов.
Столичное мероприятие показывали на большом экране центральной сцены, а зрители расположились на трибунах.
«Посмотреть трансляцию пришли люди разных возрастов и семьи с детьми. Зрители внимательно следили за происходящим на экране, многие записывали это на телефоны, а некоторые даже подпевали звучащим со сцены военным песням», — говорится в сообщении.Порядок и безопасность в парке обеспечивали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в округе Шаховская утром 9 мая стартовал автопробег в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.