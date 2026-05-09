В Шаховской стартовал автопробег, посвящённый Дню Победы
Автопробег по местам боевой славы проходит в округе Шаховская в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Татьяна Рунова.
Такие автопробеги в округе организуют ежегодно. Во время остановок у мемориалов проводят митинги, а также концерты с исполнением стихотворений, военных песен и танцами.
«Первая остановка у нас была около памятника погибшим воинам в деревне Судислово. Обычно автопробег занимает почти весь день. Мы останавливаемся в населённых пунктах и даём концерты около мемориалов», — рассказал Валентин Якунин, который участвуют в пробеге уже третий год.По установившейся традиции на маршрут выезжают автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-21 «Волга». Число машин год от года меняется, сегодня их 12.