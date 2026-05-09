В Шаховской стартовал автопробег, посвящённый Дню Победы

09 мая 2026, 11:17

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Татьяна Рунова

Автопробег по местам боевой славы проходит в округе Шаховская в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Татьяна Рунова.





Такие автопробеги в округе организуют ежегодно. Во время остановок у мемориалов проводят митинги, а также концерты с исполнением стихотворений, военных песен и танцами.





«Первая остановка у нас была около памятника погибшим воинам в деревне Судислово. Обычно автопробег занимает почти весь день. Мы останавливаемся в населённых пунктах и даём концерты около мемориалов», — рассказал Валентин Якунин, который участвуют в пробеге уже третий год.