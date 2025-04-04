Клинский комбинат запустил выпуск уникальных сосисок на альтернативном молоке

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Мясной комбинат из Клина предложил потребителям новинку. Теперь в его ассортименте можно найти сосиски на альтернативном молоке, рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Новая серия под названием «План Б» включает два вида сосисок – на кокосовом и миндальном молоке. Этот продукт стал первым в России в своей категории, что делает его уникальным на рынке мясных деликатесов. Сосиски не содержат коровьего молока. Вместо него используют растительные альтернативы. Продукт подходит тем, кто избегает лактозы или хочет разнообразить рацион более здоровыми продуктами», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что в первом квартале этого года комбинат «Клинский», входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», выпустит ещё одну новинку – сосиски «Двойные сливки». Этот продукт тоже станет уникальным, так как при его приготовлении применяется не копчение, а обжарка горячим воздухом.
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