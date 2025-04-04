В Подмосковье проверили качество фруктов, овощей, ягод и мёда

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Качество овощей, фруктов и ягод, реализуемых на ярмарках и рынках Подмосковья, контролируют ветеринарно-санитарные специалисты областной госветслужбы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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