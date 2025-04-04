Посевная кампания в Подмосковье начнется 15 апреля

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Весна — пора для сельхозпроизводителей: идёт активная подготовка к посевной. В Подмосковье завершаются проверки готовности сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, завершается закупка минеральных удобрений, средств защиты растений и семян — преимущественно российского производства, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Работаем над реализацией национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика" — в этом году планируем нарастить производство, в том числе продукции растениеводства», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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