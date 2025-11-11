Клинский мясокомбинат подтвердил соответствие международным стандартам качества
Клинский мясокомбинат, входящий в Группу «ПРОДО», прошёл инспекционный аудит компании «СЖС Восток Лимитед» и подтвердил соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Этот документ объединяет правила, которые помогают повышать безопасность и качество продуктов, отметили в подмосковном Минсельхозе.
На предприятии:
- внедряют современные методы оценки рисков;
- анализируют опасности и критические контрольные точки;
- используют статистические инструменты для постоянного контроля производства.
В Минсельхозе Московской области рассказали, что Клинский мясокомбинат — один из крупнейших производителей колбас в Центральном федеральном округе. Сейчас в ассортименте компании больше 150 видов колбас и мясных деликатесов под брендами «Клинский» и «Чёрный Кабан». Эти продукты хорошо известны покупателям в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.