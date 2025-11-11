Достижения.рф

Клинский мясокомбинат подтвердил соответствие международным стандартам качества

оригинал Фото: пресс-служба мясокомбината «Клинский»

Клинский мясокомбинат, входящий в Группу «ПРОДО», прошёл инспекционный аудит компании «СЖС Восток Лимитед» и подтвердил соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Этот документ объединяет правила, которые помогают повышать безопасность и качество продуктов, отметили в подмосковном Минсельхозе.



На предприятии:

  • внедряют современные методы оценки рисков;
  • анализируют опасности и критические контрольные точки;
  • используют статистические инструменты для постоянного контроля производства.
Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Благодаря этому на комбинате постоянно снижают количество брака и повышают качество готовой продукции.

​Фото: пресс-служба мясокомбината «Клинский»
В Минсельхозе Московской области рассказали, что Клинский мясокомбинат — один из крупнейших производителей колбас в Центральном федеральном округе. Сейчас в ассортименте компании больше 150 видов колбас и мясных деликатесов под брендами «Клинский» и «Чёрный Кабан». Эти продукты хорошо известны покупателям в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Ирина Паршина

