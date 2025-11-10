Достижения.рф

Завод «Фермерские колбасы Подмосковья» будет выпускать 3 600 тонн колбас в год

В Мытищах начала работу новая производственная площадка КФХ «Еремино поле». Завод «Фермерские колбасы Подмосковья» стал одним из самых известных проектов в сфере регионального АПК. Объем инвестиций в предприятие составил более 500 млн рублей, создали новых 100 рабочих мест, рассказали в подмосковном Минсельхозе.



Производственная мощность — до 3 600 тонн колбас в год.

Комплекс включает три объекта:

  • основной корпус площадью 2 600 м²,
  • магазин,
  • котельную.
На территории также работают пекарня и кафе, где можно попробовать продукцию местного производства.

Хозяйство «Еремино поле» основали в 2011 году. Оно специализируется на выпуске колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов из фермерского сырья Подмосковья. В прошлом году предприятие произвело 580 тонн продукции, в этом планирует выпустить уже 720 тонн.

В Минсельхозе Московской области отметили, что проект получил господдержку: для строительства выделили участок без торгов, предоставили субсидию более 4 млн рублей на покупку оборудования и поручительство Федеральной корпорации МСП на 50 млн рублей.
