Завод «Фермерские колбасы Подмосковья» будет выпускать 3 600 тонн колбас в год
В Мытищах начала работу новая производственная площадка КФХ «Еремино поле». Завод «Фермерские колбасы Подмосковья» стал одним из самых известных проектов в сфере регионального АПК. Объем инвестиций в предприятие составил более 500 млн рублей, создали новых 100 рабочих мест, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
Производственная мощность — до 3 600 тонн колбас в год.
Комплекс включает три объекта:
- основной корпус площадью 2 600 м²,
- магазин,
- котельную.
Хозяйство «Еремино поле» основали в 2011 году. Оно специализируется на выпуске колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов из фермерского сырья Подмосковья. В прошлом году предприятие произвело 580 тонн продукции, в этом планирует выпустить уже 720 тонн.
В Минсельхозе Московской области отметили, что проект получил господдержку: для строительства выделили участок без торгов, предоставили субсидию более 4 млн рублей на покупку оборудования и поручительство Федеральной корпорации МСП на 50 млн рублей.