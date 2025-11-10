Завод «Фермерские колбасы Подмосковья» будет выпускать 3 600 тонн колбас в год

10 ноября 2025, 11:03

оригинал Фото: Медиасток РФ

В Мытищах начала работу новая производственная площадка КФХ «Еремино поле». Завод «Фермерские колбасы Подмосковья» стал одним из самых известных проектов в сфере регионального АПК. Объем инвестиций в предприятие составил более 500 млн рублей, создали новых 100 рабочих мест, рассказали в подмосковном Минсельхозе.





Производственная мощность — до 3 600 тонн колбас в год.



Комплекс включает три объекта:

основной корпус площадью 2 600 м²,

магазин,

котельную.