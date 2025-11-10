Подмосковье примет участие в Международном форуме по качеству пищевой продукции

10 ноября 2025, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 10 по 14 ноября 2025 года в Москве проходит 6-й международный форум, организованный Роскачеством совместно с Минпромторгом РФ, Минэкономразвития РФ, Росстандартом и Росаккредитацией. Мероприятие приурочили к Всемирному дню качества, сообщили в подмосковном Минсельхозе.