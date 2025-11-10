Подмосковье примет участие в Международном форуме по качеству пищевой продукции
С 10 по 14 ноября 2025 года в Москве проходит 6-й международный форум, организованный Роскачеством совместно с Минпромторгом РФ, Минэкономразвития РФ, Росстандартом и Росаккредитацией. Мероприятие приурочили к Всемирному дню качества, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Форум даёт возможность производителям представить продукцию, обменяться лучшими практиками и обсудить актуальные вопросы повышения качества. В программе — тематические треки: пищевая безопасность и региональное развитие. Участие смогут принять руководители предприятий, специалисты служб качества, представители органов власти, инженеры, технологи и студенты.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают важность подобных мероприятий: они помогают повышать стандарты качества продукции в регионе. 11 ноября обсудят «пищевую безопасность», а 14 ноября особое внимание уделят лучшим практикам регионов и муниципалитетов.
Принять участие можно очно. Необходима регистрация на официальном сайте форума. К мероприятию можно также подключиться онлайн.
Читайте также: