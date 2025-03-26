Клинский мясокомбинат выпустил новую линейку продукции для детей

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», выпустил новую линейку мясной продукции для детей под брендом «Клинский детям». Продукты, сертифицированные Федеральным научным центром пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН, уже начали поступать в розничные сети Москвы и Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В серию вошли четыре вида изделий: сосиски «Молочные» и «Сливочные», а также вареные колбасы «Детская» и «Детская-вита». Продукция создана с учетом особенностей питания детей старше трех лет, а ее производство проходит строгий контроль на каждом этапе.
В рецептуре отсутствуют искусственные добавки, консерванты и усилители вкуса, что делает продукты безопасными для малышей. Кроме того, линейка обогащена витаминами и минералами, а содержание соли снижено в соответствии с современными нормами здорового питания.
Директор «Мясокомбината Клинский» Светлана Рыжова отметила, что разработка новой детской серии стала результатом многолетних исследований. По ее словам, предприятие выпускает продукцию для детей уже почти десять лет и за это время оборудовало отдельный цех с современным оснащением для производства этих изделий.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что спрос на детские мясные продукты в регионе активно растет. По данным анализа продаж, за последний год реализация детских сосисок увеличилась на 6%, а вареных колбас — почти в полтора раза (на 49%). Этот сегмент развивается значительно быстрее, чем рынок мясной гастрономии в целом.
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В рецептуре отсутствуют искусственные добавки, консерванты и усилители вкуса, что делает продукты безопасными для малышей. Кроме того, линейка обогащена витаминами и минералами, а содержание соли снижено в соответствии с современными нормами здорового питания.
Директор «Мясокомбината Клинский» Светлана Рыжова отметила, что разработка новой детской серии стала результатом многолетних исследований. По ее словам, предприятие выпускает продукцию для детей уже почти десять лет и за это время оборудовало отдельный цех с современным оснащением для производства этих изделий.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что спрос на детские мясные продукты в регионе активно растет. По данным анализа продаж, за последний год реализация детских сосисок увеличилась на 6%, а вареных колбас — почти в полтора раза (на 49%). Этот сегмент развивается значительно быстрее, чем рынок мясной гастрономии в целом.
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Дайана Хусинова