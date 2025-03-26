Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Клинский мясокомбинат выпустил новую линейку продукции для детей

Клинский мясокомбинат выпустил новую линейку продукции для детей

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Оригинал
Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», выпустил новую линейку мясной продукции для детей под брендом «Клинский детям». Продукты, сертифицированные Федеральным научным центром пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН, уже начали поступать в розничные сети Москвы и Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В серию вошли четыре вида изделий: сосиски «Молочные» и «Сливочные», а также вареные колбасы «Детская» и «Детская-вита». Продукция создана с учетом особенностей питания детей старше трех лет, а ее производство проходит строгий контроль на каждом этапе.

В рецептуре отсутствуют искусственные добавки, консерванты и усилители вкуса, что делает продукты безопасными для малышей. Кроме того, линейка обогащена витаминами и минералами, а содержание соли снижено в соответствии с современными нормами здорового питания.

Директор «Мясокомбината Клинский» Светлана Рыжова отметила, что разработка новой детской серии стала результатом многолетних исследований. По ее словам, предприятие выпускает продукцию для детей уже почти десять лет и за это время оборудовало отдельный цех с современным оснащением для производства этих изделий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что спрос на детские мясные продукты в регионе активно растет. По данным анализа продаж, за последний год реализация детских сосисок увеличилась на 6%, а вареных колбас — почти в полтора раза (на 49%). Этот сегмент развивается значительно быстрее, чем рынок мясной гастрономии в целом.

Читайте также:

Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России

Экспорт подмосковного мороженого вырос на 18,6% в начале года

Компания «АШАН Ритейл Россия» представила новые меры поддержки семей в Подмосковье
#подмосковье
#цех
#производство
#продукты
#предприятие
#продукция
#минсельхозпрод мо
#колбаса
Воробьёв: современную поликлинику планируют открыть в Котельниках в июне
26 марта 2025, 17:29

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Поликлинику на 400 посещений в смену откроют в Котельниках в начале июня. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Медучреждение сможет каждый год обслуживать от 35 до 40 тыс. жителей. Глава региона проверил готовность объекта и поговорил с медиками, которые будут работать в поликлинике.
«В Подмосковье реализуется важная программа по строительству поликлиник. В этом году введем семь. Это и детские, и взрослые отделения. Кроме того, делаем капремонт объектов здравоохранения. Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Надеюсь, что в июне её запустят», – сказал Воробьёв.
По его словам, важно привлечь к работе врачей общей практики и узких специалистов.
«Наша задача – создать для них все условия, позаботится о тех, кого мы приглашаем из других регионов – из Астрахани, Башкирии, Кемерова. У нас продолжительное время действуют программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры», – отметил губернатор.
Сейчас поликлинические отделения и стоматология находятся в разных частях Котельников. Они расположены в небольших зданиях, построенных в середине ХХ века. Новое медучреждение позволит оказывать людям помощь в одном месте.
«Наша стоматология уже 18 лет располагается в жилом доме, оборудование устарело. Очень рады, что переезжаем на третий этаж новой поликлиники, где будет детская, ортопедическая и лечебная стоматология. Теперь у нас достаточно кабинетов для работы. Раньше нам негде было разместить ортодонта, а это очень востребованный специалист», – поделилась заведующая отделением стоматологии Котельниковской поликлиники с 43-летним стажем Валентина Покровская.
Поликлиника в микрорайоне Ковровый сможет обслуживать 330 взрослых и 70 маленьких пациентов в смену. Там появятся своя лаборатория, КТ, рентген, маммограф, флюорограф, стоматология с зуботехнической лабораторией, отделение физиотерапии и многое другое. Врачей и медперсонал привлекают в том числе из других регионов. Так, заведующий отделением лучевой диагностики поликлиники Эдуард Фролков приехал в Подмосковье из Кемерова.
«Работаю врачом-рентгенологом в Котельниковской поликлинике уже четыре года, как и моя супруга, но она юрист. Ежемесячно получаем выплату на аренду жилья. Это заметная поддержка. Коллектив у нас дружный. Когда устраивался, условия работы были не очень хорошие – оборудование и помещение старые. Но с введением этого здания всё кардинально поменяется», – рассказал Фролков.
Готовность поликлиники – 97,5%. На объекте трудятся более 50 человек. Уже завершилось благоустройство территории, сейчас заканчивают настройку оборудования. В ближайшее время планируют получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Кроме того, в июне в Котельниках двери для пациентов откроет новая женская консультация на 100 посещений в ЖК «Томилинский бульвар». Её строит инвестор.

Читайте также:

Крупный воспитательно-образовательный комплекс в Котельниках построят к 1 сентября

В образовательном центре «Созвездие» будут помогать детям ветеранов СВО

Губернатор Воробьёв рассказал о подвиге ступинского фельдшера Людмилы
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
#минздрав мо
#врачи
#строительство
#поликлиника
#котельники
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школьники стали комментаторами матча сборной России по футболу
26 марта 2025, 17:17

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Ученик седьмого класса Зареченской школы в Одинцове Аркадий Амбарцумов и восьмиклассница московской школы № 2097 Александра Наумова выступили в роли комментаторов матча между сборными России и Замбии в телеграм-канале проекта «Футбол в школе», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Ребята провели матч, находясь за воротами, что позволило им максимально погрузиться в атмосферу игры и передать зрителям эмоции с самой кромки поля. Впервые участники проекта «Футбол в школе» были привлечены к подобным активностям во время игры национальной сборной.

Ранее Александра и Аркадий уже принимали участие в суперфинале Кубка России 2023/24. За день до матча они присутствовали на предматчевых пресс-конференции и тренировках, а в день игры снимали фото- и видеоконтент с поля, включая церемонию награждения. Все материалы были опубликованы в соцсетях проекта.

«Футбол в школе» — инициатива Российского футбольного союза, направленная на популяризацию футбола среди школьников. В рамках проекта дети и подростки по всей стране занимаются футболом на уроках физкультуры, участвуют в школьных секциях, турнирах «Кожаный мяч» и различных фестивалях.

В 2024/25 учебном году к проекту присоединились 5 185 школ из 83 регионов России, а общее число участников превысило 1,8 миллиона школьников, среди которых значительное количество девочек. Программа реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Министерства просвещения России и входит в стратегию развития физической культуры и спорта.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию

Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами

Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира
#дети
#школы
#футбол
#подростки
#матч
#спортсмены
#программа
#проект
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Коммунальная техника Московской области перешла на летний режим работы
26 марта 2025, 16:58

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В этом году подмосковная коммунальная техника перешла на летний режим раньше обычного из-за стабильного потепления, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Большинство машин эксплуатируется круглогодично благодаря сменному оборудованию, которое специалисты адаптируют под сезонные задачи.

Переход на летний режим включает:

  • установку соответствующего навесного оборудования;
  • корректировку норм расхода топлива и масел;
  • плановое техобслуживание;
  • замену зимних шин на летние.
Для эффективной уборки общественных пространств коммунальная техника оснащена поливомоечными установками. Кроме того, в работу введены машины, которые не использовались зимой — их подготовили и расконсервировали.

Летняя уборка сосредоточена на удалении смета, мойке территорий и расчистке дренажных каналов для беспрепятственного стока воды.

Читайте также:

Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам

В Московской области учащиеся продолжают досрочно сдавать ЕГЭ

Репродуктивную диспансеризацию прошли уже 200 тыс. жителей Подмосковья
#уборка
#техника
#специалисты
#переход
#режим
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около ста шатурян собрали творческие мастер-классы фестиваля «АртФормат»
26 марта 2025, 16:43

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В доме культуры им. А.А. Косякова в Рошале провели фестиваль «АртФормат». Мероприятие приурочили ко Дню работника культуры, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.
Для жителей округа организовали мастер-классы. В творческой лаборатории «Искусство говорить» можно было пополнить словарный запас, на арт-пленэре – раскрыть в себе художника.
«Возможно, кто-то скрывает таланты, стесняется. Это именно то мероприятие, где они смогут раскрыть свои способности и, может быть, задуматься о том, чтобы заняться тем или иным делом профессионально», – сказал директор Комплексного молодёжного центра муниципального округа Шатура Александр Гуреев.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Диджей пустил всех желающих за пульт и научил миксовать треки. А тех, кто решил подвигаться, ждали в танцевальном зале на мастер-класс по хип-хопу. Кроме того, можно было посетить будку гласности – аналог советской телепрограммы.
«Мы предлагали жителям высказать на камеру какие-то свои предложения, задать вопросы. Эти вопросы задавали чиновникам и сильным мира сего абсолютно разного уровня. В итоге передача получалась очень интересной. И мы решили повторить этот медийный ход», – рассказала о проекте специалист по работе с молодёжью Юлия Воробьёва.
В творческих мастер-классах приняли участие около сотни жителей округа.

Читайте также:

В Шатуре стартовала подготовка к весенней посевной кампании

В шатурском парке имени Гагарина поселились новые обитатели

В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров
#шатура
#искусственный интеллект
#творчество
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#мастер-класс
#дом культуры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серпуховские полицейские рассказали посетителям МФЦ о мошеннических схемах
26 марта 2025, 16:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Сотрудники отдела полиции Серпухова провели с посетителями МФЦ города Протвино информационную акцию «Стоп, телефонное мошенничество». Беседы направлены на информирование граждан о существующих мошеннических схемах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Протвинский» Управления МВД России «Серпуховское» Екатерина Конова предупредила граждан о схеме мошенничества через портал госуслуг. Злоумышленники звонят жителям под видом сотрудников МФЦ, операторов связи и под разными предлогами просят продиктовать код из СМС-сообщения. Узнав код подтверждения, мошенники получают доступ к учётной записи жертвы на «Госуслугах» и указанным в ней персональным данным», – говорится в сообщении.
Майор полиции призвала граждан не доверять сомнительным телефонным звонкам и никому не сообщать персональные данные или данные о банковских картах.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Участковый уполномоченный Отдела полиции «Протвинский» Управления МВД России «Серпуховское» Сергей Кочегаров перечислил посетителям МФЦ основные схемы, по которым действуют мошенники. Он разъяснил, как не стать жертвой злоумышленников.

Полицейский настоятельно рекомендовал гражданам запомнить алгоритм: если на телефон поступил звонок от неизвестного, неважно, что он сообщает или спрашивает. Нужно немедленно повесить трубку.

В завершение акции присутствующим вручили буклеты с подробной инструкцией о том, как действовать в случае мошеннических действий.

Читайте также:

Движение «Здоровое Отечество» запускает в Серпухове спортивные тренировки

Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира

В Серпухове проверили ход ремонта пешеходного моста на железнодорожном вокзале
#подмосковье
#московская область
#серпухов
#полицейские
#полиция
#мфц
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате