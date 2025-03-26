Клинский мясокомбинат выпустил новую линейку продукции для детей

Поликлинику на 400 посещений в смену откроют в Котельниках в начале июня. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Медучреждение сможет каждый год обслуживать от 35 до 40 тыс. жителей. Глава региона проверил готовность объекта и поговорил с медиками, которые будут работать в поликлинике.