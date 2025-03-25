Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России

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Подмосковные производители в прошлом году выпустили 92 тыс. тонн печенья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2024 году подмосковные предприятия произвели 92 тыс. тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий. Регион выпустил более 13% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 5% – в масштабах страны. В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тыс. тонн печенья разных видов, то есть 100 тонн традиционного лакомства к чаю в день», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое – лишь часть видов печенья, которое широко представлено в подмосковных магазинах и супермаркетах.
В Минсельхозпроде региона назвали лидеров по выпуску этого вида продукции. Это, в частности, ООО «Коломенское поле», которое выпускает шоколадное, злаковое, овсяное и другие виды печенья, поставляемого в разные регионы страны. В ассортименте ООО «ПО РУССКАЯ ПЕЧЬ» – печенье в упаковках семейного формата по 500 граммов: старорусское с семенами подсолнуха и льна, рассыпчатое курабье, и демидовское – ореховое с цукатами. А ООО «Жуковский хлеб» производит молочные коржики и «орешки» с варёной сгущёнкой.
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