Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России

Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

Оригинал
Подмосковные производители в прошлом году выпустили 92 тыс. тонн печенья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2024 году подмосковные предприятия произвели 92 тыс. тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий. Регион выпустил более 13% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 5% – в масштабах страны. В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тыс. тонн печенья разных видов, то есть 100 тонн традиционного лакомства к чаю в день», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое – лишь часть видов печенья, которое широко представлено в подмосковных магазинах и супермаркетах.

В Минсельхозпроде региона назвали лидеров по выпуску этого вида продукции. Это, в частности, ООО «Коломенское поле», которое выпускает шоколадное, злаковое, овсяное и другие виды печенья, поставляемого в разные регионы страны. В ассортименте ООО «ПО РУССКАЯ ПЕЧЬ» – печенье в упаковках семейного формата по 500 граммов: старорусское с семенами подсолнуха и льна, рассыпчатое курабье, и демидовское – ореховое с цукатами. А ООО «Жуковский хлеб» производит молочные коржики и «орешки» с варёной сгущёнкой.

Читайте также:

Подмосковных производителей пригласили на продовольственную выставку в Эр-Рияд

В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров

Отель Черноголовки получил один из первых в России сертификатов Pet-friendly
#подмосковье
#московская область
#производители
#производство
#минсельхозпрод мо
#продукты
#питание
#кондитерские изделия
#цфо
Подмосковных производителей пригласили на продовольственную выставку в Эр-Рияд
25 марта 2025, 22:03

Фото: iStock / monticelllo

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают принять участие в международной выставке продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025. Поездку организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Выставка пройдёт в Эр-Рияде 12-14 мая. Мероприятие соберет на площадке более 1,3 тыс. компаний-экспонентов из 100 стран. На выставке покажут новейшие разработки и достижения пищевой промышленности. Будут представлены такие ключевые направления, как молочная продукция, напитки, фрукты и овощи, кондитерские изделия, морепродукты, приправы и соусы, хлебобулочные изделия и другие», – говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей, регистрационные сборы, создание коллективного стенда, поиск потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно. Оставить заявку на участие можно на сайте. Регистрация открыта до 1 апреля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Екатерине Черной по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 21) или по почте: eka@exportmo.ru.

Читайте также:

В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров

В Московской области будут производить комплекты для сборки домов

В Серпухове запустили «Бизнес-часы» для диалога бизнеса и власти
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#выставка
#саудовская аравия
#бизнес
#производители
#товары
#продовольствие
#продукты
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отель Черноголовки получил один из первых в России сертификат Pet-friendly
25 марта 2025, 21:46

Подмосковный загородный отель стал обладателем сертификата Pet-friendly, подтверждающего готовность предоставлять комфортные условия для гостей с питомцами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сертификаты гарантируют высокий уровень сервиса как для путешественников, так и для их четвероногих друзей. Впервые в России они были торжественно вручены на международной выставке «Интурмаркет-2025».
«Среди первых отелей оказался загородный комплекс «Хорсека Резорт», расположенный в городском округе Черноголовка. Помимо этого, сертификаты вручили гостиничному комплексу «Ямская слобода» в Тверской области и отелю «Вега Измайлово» в Москве», – рассказали в ведомстве.
Сертификаты были выданы на основании строгих требований стандарта «Путешествия с питомцами», разработанного Роскачеством. Процесс сертификации включал оценку готовности гостиничных комплексов к предоставлению необходимого сервиса. Имеются в виду квалификация персонала и обустройство самого отеля. Заведения, получившие сертификат, должны иметь зоны выгула, удобные места для питания и сна питомцев. Персонал должен быть обучен правилам обращения с животными, что включает обеспечение их безопасности и предотвращение побегов

Сертификат позволяет отелям использовать знак соответствия, определяющий их статус как Pet-friendly. Эта отметка на входе в гостиницу гарантирует высокий уровень обслуживания гостей с питомцами, что делает такие места привлекательнее для семейных поездок.

Читайте также:

Экспорт подмосковного мороженого вырос на 18,6% в начале года

Подмосковные фермеры смогут пройти курс повышения квалификации

Компания «АШАН Ритейл Россия» представила новые меры поддержки семей в Подмосковье
#животные
#туризм
#отель
#отдых
#сертификат
#минсельхозпрод мо
#подмосковные стройки
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ
25 марта 2025, 20:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Райдеры из Московской области завоевали две медали на I этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях в олимпийской дисциплине «ВМХ-фристайл-парк». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«На этапе Кубка России высшую ступень пьедестала почёта заняла подмосковная спортсменка Елена Малышева. А на Всероссийских соревнованиях ещё одна представительница Московской области София Непрынцева стала серебряным призёром», – рассказали в ведомстве.
Открытие сезона BMX прошло в рамках соревнований в Красноярске. Состязания проходили на базе одного из крупнейших в стране экстрим-центров «Спортэкс». Участие в них приняли 80 спортсменов из 12 регионов.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию

Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами

Подмосковные спортсмены выиграли 9 медалей на турнире в Дубае
#спорт
#минспорт мо
#подмосковье
#московская область
#велоспорт
#соревнования
#награды
#медали
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На фестиваль «Рузский софит» соберутся 19 любительских коллективов
25 марта 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центре культуры и искусств города Руза 28 по 30 марта состоится Областной театральный фестиваль «Рузский софит». В нём примут участие любительские коллективы региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль «Рузский софит» призван поддержать и развить любительское театральное творчество, способствовать плодотворному обмену опытом между творческими коллективами. Он соберёт 19 коллективов из 16 муниципальных образований региона. Общее число участников – 310 человек. Оценивать постановки будет профессиональное жюри», – говорится в сообщении.
С программой Областного театрального фестиваля «Рузский софит» можно ознакомиться на сайте министерства.

Читайте также:

В Зарайске впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна»

В Пушкино пройдет Московский областной фестиваль академического хорового пения

Начался прием заявок на соискание Премии Русского географического общества
#культура
#искусство
#фестиваль
#руза
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
675 подмосковных школьников написали диагностическую работу по математике
25 марта 2025, 19:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семиклассники подмосковных школ выполнили региональную диагностическую работу по математике. В экзамене участвовали 675 учеников 32 школ проекта «Математические классы Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Целью работы было определить уровень освоения школьниками программы по математике в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарт.
«Работа включала восемь заданий, в том числе пять - базового уровня сложности и три - повышенного. Задания были направлены на проверку знаний по арифметическим действиям с рациональными числами, свойствам степени с натуральным показателем, решению уравнений, текстовых и геометрических задач, использованию формул сокращённого умножения и геометрических свойств треугольников», – говорится в сообщении.
Работа проводилась с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО», а проверяли работы независимые эксперты онлайн. Работа считается выполненной при получении четырёх баллов из 12 возможных. Результаты опубликуют не позднее 31 марта.

Это уже вторая диагностическая работа для участников проекта «Математические классы Подмосковья». Первая прошла в сентябре прошлого года.

Читайте также:

В Московской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ

13 подмосковных кинотеатров участвуют во Всероссийской акции «Кино Победы»

В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике
#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
#образование
#экзамены
#школьники
#школы
#ученики
#математика
Следите за нашими новостями
в удобном формате