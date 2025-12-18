Клинский травматолог Стрелков рассказал, как в гололёд уберечься от переломов
С приходом первых за эту зиму заморозков после дождя на многих улицах Подмосковья образовался гололёд. Травмоопасный период не прекращается уже несколько дней. О том, как уберечься от переломов и оперативно действовать при худшем исходе, рассказал хирург-травматолог Клинской больницы с 48-летним стажем Николай Стрелков.
Он отметил, что при выходе на улицу лучше надеть обувь с рифлёной подошвой, избегать каблуков, ходить мелкими шагами с согнутыми коленями.
«Старайтесь ходить там, где дорога обработана песком или антигололёдными реагентами. При падении сгруппируйтесь, защитите голову и не выбрасывайте руки вперёд, чтобы избежать переломов. При ушибах помогают холод и эластичная повязка, а при деформации суставов или сильной боли необходимо сразу обращаться в травмпункт. Документы для этого не требуются», – отметил врач.
Согласно наблюдениям Стрелкова, чаще всего травмы в период гололёда получают женщины. Причина – снижение с возрастом уровня кальция и хрупкость костей. Чаще всего пациенты обращаются с переломами лучевой кости и лодыжек. Серьёзных повреждений врачи пока не фиксировали.