Клинский травматолог Стрелков рассказал, как в гололёд уберечься от переломов

18 декабря 2025, 15:00

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Данила Кирьянов

С приходом первых за эту зиму заморозков после дождя на многих улицах Подмосковья образовался гололёд. Травмоопасный период не прекращается уже несколько дней. О том, как уберечься от переломов и оперативно действовать при худшем исходе, рассказал хирург-травматолог Клинской больницы с 48-летним стажем Николай Стрелков.





Он отметил, что при выходе на улицу лучше надеть обувь с рифлёной подошвой, избегать каблуков, ходить мелкими шагами с согнутыми коленями.

«Старайтесь ходить там, где дорога обработана песком или антигололёдными реагентами. При падении сгруппируйтесь, защитите голову и не выбрасывайте руки вперёд, чтобы избежать переломов. При ушибах помогают холод и эластичная повязка, а при деформации суставов или сильной боли необходимо сразу обращаться в травмпункт. Документы для этого не требуются», – отметил врач.