Клинский завод инвестирует в развитие стекольного производства 13 млрд рублей

18 июня 2025, 15:29

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Клинский стекольный завод» вложит в расширение действующего производства стекольной продукции более 13 млрд рублей. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и гендиректор завода Сергей Сретинский. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.







«13 млрд рублей пойдут на реконструкцию производственной линии и закупку высокотехнологичного оборудования для запуска новых производственных процессов. Первая производственная линия выйдет на проектную мощность в следующем году, в том же году проект будет полностью будет реализован. За счёт расширения предприятия инвестор создаст более 130 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.