Клинский завод инвестирует в развитие стекольного производства 13 млрд рублей
Компания «Клинский стекольный завод» вложит в расширение действующего производства стекольной продукции более 13 млрд рублей. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и гендиректор завода Сергей Сретинский. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«13 млрд рублей пойдут на реконструкцию производственной линии и закупку высокотехнологичного оборудования для запуска новых производственных процессов. Первая производственная линия выйдет на проектную мощность в следующем году, в том же году проект будет полностью будет реализован. За счёт расширения предприятия инвестор создаст более 130 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.Компания реконструирует линию для производства просветлённого стекла толщиной от 3 до 12 мм. Также инвестор купит новое оборудование. Как отметили в подмосковном Мининвесте, основные клиенты КСЗ – ведущие компании России, перерабатывающие сырьевое стекло для установки на объекты строительства. Компания также планирует поставлять продукцию на экспорт.