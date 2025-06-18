На ПМЭФ-2025 заработал стенд Московской области
Стенд Московской области заработал на Петербургском международном экономическом форуме: гостям предлагается сыграть в интерактивную инвест-игру, попробовать себя в роли водителя погрузчика и пообщаться с роботом Софией. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Гостей встречает робот София — голосовой помощник на основе технологии искусственного интеллекта, разработанный для потенциальных инвесторов и предпринимателей. София рассказывает на русском и китайском языках о том, как открыть бизнес в Московской области, как найти площадку под проект и какие меры поддержки бизнеса есть в регионе», — говорится в сообщении.Посетители стенда могут развлечься игрой «Ну, инвестируй!», созданной по типу знаменитой советской электронной игры «Ну, погоди!». В подмосковной версии игрок ловит товары и продукты, которые производятся в Московской области, а на экране ведётся подсчёт стоимости его инвестиционной корзины.
В другой части стенда есть стимулятор мини-погрузчика, при помощи которого можно в виртуальном пространстве очистить от снега подмосковный двор.
Кроме того, на стенде представлены онлайн-сервисы для предпринимателей и макет индустриального парка, а на интерактивных экранах демонстрируются достопримечательности московской области и её инвестиционный потенциал.