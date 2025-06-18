На ПМЭФ-2025 заработал стенд Московской области

18 июня 2025, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Стенд Московской области заработал на Петербургском международном экономическом форуме: гостям предлагается сыграть в интерактивную инвест-игру, попробовать себя в роли водителя погрузчика и пообщаться с роботом Софией. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.







«Гостей встречает робот София — голосовой помощник на основе технологии искусственного интеллекта, разработанный для потенциальных инвесторов и предпринимателей. София рассказывает на русском и китайском языках о том, как открыть бизнес в Московской области, как найти площадку под проект и какие меры поддержки бизнеса есть в регионе», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова



Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

